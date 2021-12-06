Профильный комитет Госдумы отклонил поправку о "президентстве" главы Татарстана

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку, инициированную депутатами от Татарстана и госсоветом этой республики в законопроект о региональной власти. Поправка касалась возможности называть главу региона президентом.

Напомним, рассмотрение законопроекта в первом чтении вызвало достаточно большое количество критики, в том числе со стороны регионов, правительства, партий, среди которых была и "Единая Россия". Шесть депутатов от партии власти, представляющих Татарстан, в первом чтении голосовали против принятия законопроекта. Сейчас они пытаются провести в документ поправки.

В частности, госсовет Татарстана настаивает на том, что "это право народа республики Татарстан – как называть своего главу". Заксобрание региона хочет оставить за главой республики название "президент".

Глава думского профильного комитета и соавтор закона Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддерживает поправку и несколько раз акцентировал внимание на том, что запрет на название "президент" в должности высшего лица региона - это не нововведение, норма уже действует, просто "кто-то ее не выполняет". "Кто-то" – это Татарстан, единственный регион страны, где глава продолжает называться президентом.

"Мы понимаем, какой резонанс эта норма вызывает. И основная часть субъектов эту норму выполняет", - заявил Крашенинников. В итоге поправку рекомендуют отклонить, но окончательное решение будет принято Госдумой на пленарном заседании на этой неделе.

Между тем, к предложению Татарстана и ряда других регионов оставить за субъектом право именовать заксобрание по своему усмотрению Крашенинников и его комитет поддержали: "По "совету министров" и так далее мы пересмотрели ситуацию. Мы предлагаем решать это (как называть заксобрание, – прим. ред.) внутри субъектов".

Также много споров вызвал в первом чтении пункт законопроекта, предлагающий регионам в два раза сократить время на отзывы на законопроекты. Крашенинников согласился внести поправку, согласно которой время на отзывы остается прежним – 30 дней, но в исключительных случаях это время может быть сокращено до 15 дней.