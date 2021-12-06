В Челябинске прекратили уголовное дело о перекрытии дорог во время несанкционированной акции

В Челябинске прекращено уголовное дело о перекрытии дорог во время несанкционированной акции 31 января.

Как ранее сообщило Накануне.RU, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального. После акции протеста полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Обвиняемых по уголовному делу было десять человек.

Дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления.



"Предварительное следствие установило, что их действия не создали реальную угрозу уничтожения или повреждения имущества и не причинили вред здоровью граждан. Всем фигурантам разъяснено право на реабилитацию", - сообщает ТГ-канал "Апология" со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина.