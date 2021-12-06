В Ялуторовске ввели дистант для школьников из-за гололеда

Сегодня в Ялуторовске отменили занятия для школьников из-за гололеда. Об этом говорится в сообщении администрации города на официальной странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Учащиеся первых и вторых смен города перевели на дистанционный формат обучения в связи с погодными условиями.

Отметим, что это третий раз подряд, когда школьники остались дома из-за гололеда - ситуация на дорогах осложнилась еще 1 декабря.

Также на дистант учащихся переводила администрация Заводоуковского городского округа 2 и 3 декабря.