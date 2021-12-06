06 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Не начать ли с себя? Министр экономики предложил свердловчанам пересесть с авто на самокаты

Выбор в сторону аренды самоката или велосипеда, а не собственного или прокатного авто, даст человеку больше свободы и возможностей путешествовать. К такому выводу пришел министр экономики Свердловской области Денис Мамонтов, следует из интервью в "Областной газете".

По его словам, путешествие жителя мегаполиса не должно ограничиваться передвижением исключительно по городу или дорогостоящими путевками. Отправляться в новые места можно и каждые выходные, исследуя живописные места вблизи города. И лучший для этого способ - шеринг.

"В основе того, что мы предлагаем, лежит шеринг — экономика совместного потребления, которая предполагает отказ от владения собственностью в пользу аренды. Экономика шеринга и отказ от таких дорогих средств передвижения, как автомобиль, даст человеку большую свободу передвижений. Это отчетливо заметно на примере электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ)", - пояснил министр.

Он также добавил, что подобный переток людей не только создает им приятные воспоминания, но и генерирует вполне ощутимые деньги. Так, человек во время путешествия оплачивает дорогу на общественном транспорте, кафе и сервисные услуги, как тот же прокат велосипеда. И все это обходится намного дешевле, чем покупка собственного авто или других средств передвижений. Однако для этого необходимо повсеместно формировать электронные сервисы аренды СИМ, которые будут удовлетворять ежедневные потребности граждан.

"Ты садишься на самокат рядом с домом, доезжаешь до станции метро или городской электрички, садишься на нее, доезжаешь до другой части города, пересаживаешься на самокат, доезжаешь до места отдыха, садишься на велосипед и на нем путешествуешь по лесу. И тебе не нужно для этого покупать за один миллион автомобиль, за 50 тысяч велосипед и за 30 тысяч самокат. Человек освобождается от всех этих трат и платит непосредственно за время пользования. В этом и состоит главная мысль шеринга. Тем самым городская агломерация расширяет границы человека с полутора километров до 10–20", - заключил Денис Мамонтов.

Любопытно, что свердловские чиновники не спешат начинать с себя в отказе от пользования автомобилями. Очередная крупная закупка была в феврале, правительство Свердловской области решило пополнить автопарк еще 15 иномарками "Toyota Camry" стоимостью 2,62 млн руб. за каждый автомобиль.

Теги: Мамонтов, министр экономики, шеринг, самокат, автомобили, путешествие



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