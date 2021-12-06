В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов

Штрафы за остекление балконов не являются нововведением для граждан-собственников жилья, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минстроя.

Ранее в СМИ появилась информация, что за обшивку и остекление балкона без согласования в специальных инстанциях начнут штрафовать с марта 2022 года. Сумма штрафа за нарушение составит пять тысяч рублей.

В Минстрое пояснили, что новый приказ предполагает одно отличие от уже действующих правил - штрафовать смогут не только физлиц, но и организации, в собственности которых находятся помещения.

К гражданам-собственникам надзорные органы могут и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий, отметили в Минстрое.

Ведомство рекомендовало жителям перед выполнением работ ознакомиться с правилами благоустройства.