06 Декабря 2021
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балкон, лоджия (2019) | Фото: balkonidea.ru

В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов

Штрафы за остекление балконов не являются нововведением для граждан-собственников жилья, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минстроя.

Ранее в СМИ появилась информация, что за обшивку и остекление балкона без согласования в специальных инстанциях начнут штрафовать с марта 2022 года. Сумма штрафа за нарушение составит пять тысяч рублей.

В Минстрое пояснили, что новый приказ предполагает одно отличие от уже действующих правил - штрафовать смогут не только физлиц, но и организации, в собственности которых находятся помещения.

К гражданам-собственникам надзорные органы могут и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий, отметили в Минстрое.

Ведомство рекомендовало жителям перед выполнением работ ознакомиться с правилами благоустройства.

Теги: минстрой, балконы, остекление балконов, штрафы



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