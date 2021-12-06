ТМК получила статус "золотого" работодателя России по версии Forbes

Трубная металлургическая компания (ТМК) вошла в число "золотых" работодателей России. Рейтинг лучших работодателей подготовил журнал Forbes, а его методологию издание разработало совместно с аудиторской компанией KPMG, сообщает пресс-служба ТМК.

В 2021 году рейтинг составлен с акцентом на ESG-повестку, поэтому метрики, по которым оценивались компании, объединены в три группы: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G). Методология учитывала в основном количественные показатели, при этом в итоговой таблице рейтинга участники распределены не по местам, а по четырем группам: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза" в зависимости от набранных баллов. Составители рейтинга также привлекли к оценке экспертное жюри. По результатам рейтинга ТМК получила высокую оценку деятельности и статус "золотого" работодателя.

"ТМК с момента своего основания следует принципам ответственного ведения бизнеса, инвестируя в экологичность производства, безопасность труда, укрепляя кадровый потенциал и содействуя развитию регионов присутствия. Особое внимание уделяется экологической повестке: за два десятилетия предприятия ТМК прошли масштабное техническое и технологическое обновление, в результате чего объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сброс сточных вод сократился вдвое. Компания полностью перешла на выплавку стали в электродуговых печах, использующих в качестве сырья металлический лом, что минимизирует углеродный след. Центральным элементом развития кадрового потенциала в ТМК выступает корпоративный университет ТМК2U, который занимается управлением талантами и поиском перспективных сотрудников, содействует их продвижению по карьерной лестнице", - отмечает пресс-служба компании.