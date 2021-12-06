В Челябинской области дочь экс-судьи получила срок в колонии за покушение на мошенничество

На Южном Урале местную жительницу приговорили к 1 году в колонии общего режима по обвинению в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2020 года женщина предложила родственнице обвиняемого за 500 тыс. руб. оказать содействие в назначении минимального наказания за совершенное преступление. Деньги якобы должны были передать в качестве подкупа лиц судейского корпуса.

Родственники отказались от такого предложения.

По данным СМИ, обвиняемая является дочкой бывшего судьи.