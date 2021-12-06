Защита экс-замминистра просвещения Раковой обжаловала продление ее ареста

Бывший вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марина Ракова обжаловала решение о продлении ей ареста до марта 2022 года.

В Тверской суд Москвы поступила апелляционная жалоба, пишет Regnum.

Ракову обвиняют в хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование".

Как сообщалось, дело в отношении Раковой было возбуждено в августе по заявлению и.о. главы ФНФРО Юлии Пономаревой. Оперативными сотрудниками была составлена справка об исследовании документов между фондом (Фонд новых форм развития образования) и Московской высшей школой социальных и экономических наук ("Шанинка"). В результате была выявлена фальсификация отчетов по проводимым исследованиям. Следствие подозревает фальсификацию отчетности и хищение более 50 млн рублей.