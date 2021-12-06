06 Декабря 2021
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Экономика В России
овощи, картофель (2017) | Фото: Накануне.RU

России может грозить дефицит картофеля

Целый ряд факторов может привести к тому, что в России сложится дефицит картофеля в 2022 году. Это и увеличение перерабатывающих мощностей (на 50%), и сокращение производства в личных подсобных хозяйствах, и падение урожайности из-за засухи. Если правительство не окажет производителям поддержку в виде субсидий, то восполнить этот дефицит можно будет только за счет импортной картошки, считают участники рынка. По данным "Коммерсанта", они уже предупредили об этом правительство.

Так, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин говорит, что в этом году в России на переработку ушло около 1 млн тонн картофеля, в следующем планируется — до 1,5 млн тонн, а к 2026 году — уже до 3 млн тонн.

Производители предупреждают: дефицит скажется на стоимости килограмма картофеля. А ведь уже в октябре этого года за такой объем просили 44,5 руб., это на 78,6% больше, чем в октябре 2020-го (данные Росстата).

По данным Минсельхоза, в 2020 году в РФ было ввезено 316,3 тыс. тонн картофеля, а на 21 ноября этого года — 548,9 тыс. тонн. Основные поставщики — Египет, Азербайджан, Белоруссия, Израиль.

Теги: картофель, дефицит, цены



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