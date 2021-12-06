06 Декабря 2021
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Подтопленные дома в городе Нижние Серги (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В пострадавшем от наводнения уральском городе отремонтируют несколько улиц

В уральском городе Нижние Серги, где летом 2020 года было сильное наводнение, в 2022 году отремонтируют несколько улиц. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков, 2021 год муниципалитет завершает с достижением всех поставленных целей. По его словам, проектирование моста по улицам Ленина - Мякутина, который пострадал от воды и сегодня закрыт для автомобильного транспорта, практически завершено.

"Мы планируем предусмотреть денежные средства для того, чтобы предоставить их муниципалитету на строительно-монтажные работы. Также в рамках бюджетирования рассмотрим возможность предоставить дополнительные средства на капитальный ремонт улицы Свободы. Глава региона поручил предусмотреть здесь устройство тротуаров, чтобы детям было безопасно ходить в школу, да и всем нижнесергинцам комфортно передвигаться по городу", - отметил Старков.

Планируется, что ремонт приоритетных направлений позволит расширить уличную сеть Нижних Серег, обеспечить удобные выезды из города, связность районов и задел для дальнейшего их развития.

Теги: Нижние Серги, наводнение, улицы, ремонт



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