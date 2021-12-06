06 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В Югре школьник проткнул глаз одноклассника ключом

Следователям предстоит выяснить обстоятельства конфликта в школе №10 Нефтеюганска, где один из учеников получил травму глаза, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По предварительным данным, третьеклассник долго страдал от агрессии со стороны одноклассника, который агрессивен по отношению и к другим ученикам, и к преподавателям. Обидчик ударил пострадавшего ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей, руководство школы никак не пресекает подобное поведение.

Теперь сотрудникам управления предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Теги: школа №10, драка



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