В Югре школьник проткнул глаз одноклассника ключом

Следователям предстоит выяснить обстоятельства конфликта в школе №10 Нефтеюганска, где один из учеников получил травму глаза, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По предварительным данным, третьеклассник долго страдал от агрессии со стороны одноклассника, который агрессивен по отношению и к другим ученикам, и к преподавателям. Обидчик ударил пострадавшего ключом в область глаза. Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей, руководство школы никак не пресекает подобное поведение.

Теперь сотрудникам управления предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.