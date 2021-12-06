17% врачей считают, что законопроекты о QR-кодах следует ужесточить

В России около 36,5% врачей выступили против законопроектов о QR-кодах. Еще 17% медиков поддержали ужесточение законов о QR-кодах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный мобильным приложением "Справочник врача".

Законопроекты о цифровых документах для привитых в текущем варианте поддерживают 24,6% медиков. 21,9% врачей согласны поддержать проект, если часть ограничений будет смягчена.

В вопросе о введении обязательной вакцинации мнения специалистов разделились почти поровну. Так, 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет.

Напомним, законопроекты разослали в регионы для получения отзывов, их ждут до 15 декабря, после чего предложения правительства начнут рассматривать в первом чтении.