06 Декабря 2021
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Общество В России
Ограничения для заведений общепита (2021) | Фото: Александр Щербак / ТАСС

17% врачей считают, что законопроекты о QR-кодах следует ужесточить

В России около 36,5% врачей выступили против законопроектов о QR-кодах. Еще 17% медиков поддержали ужесточение законов о QR-кодах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный мобильным приложением "Справочник врача".

Законопроекты о цифровых документах для привитых в текущем варианте поддерживают 24,6% медиков. 21,9% врачей согласны поддержать проект, если часть ограничений будет смягчена.

В вопросе о введении обязательной вакцинации мнения специалистов разделились почти поровну. Так, 49,7% поддерживают такую меру, 50,3% — нет.

Напомним, законопроекты разослали в регионы для получения отзывов, их ждут до 15 декабря, после чего предложения правительства начнут рассматривать в первом чтении.

Ранее сообщалось, что КПРФ подаст обращение в Конституционный суд России с жалобой на законопроекты о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.

Теги: врачи, законопроект о qr-кодах



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