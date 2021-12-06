06 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: форум Утро

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Головин потерял в ДТП дочь, внучку и зятя

Бизнесмен и бывший депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин накануне потерял в ДТП 25-летнюю дочь Екатерину, зятя Станислава и 3-летнюю внучку Соню. Об этом он сообщил на своей странице в Facebbok.

"Горе. Сегодня у села Верховажье Вологодской области погибли мои дочь Катя Карелина, зять Стас Карелин и внучка Соня. Выезд на встречку. Надо доставить Катю в Екатеринбург. Как это делается? Ничего не говорите. Просто напишите", - пишет бизнесмен.

По информации пресс-службы областного УМВД, трагедия произошла 5 декабря около 16.50 по московскому времени. На 41-м километре трассы Москва — Архангельск в Верховажском районе Вологодской области столкнулись микроавтобус Hyundai и автомобиля Kia, где и находилась семья Головина.

В ДТП также пострадал водитель микроавтобуса. Характер его травм устанавливается.

Напомним, что Дмитрий Головин - депутат гордумы шестого созыва от "Гражданской платформы" с 2013 по 2018 год. Сейчас же он является директором в фирме по прокату строительных инструментов.

Теги: Головин, ДТП, депутат, дочь, внучка, зять, смерть



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