В Тобольске взорвался автомобиль

В Тобольске взорвался автомобиль. Пострадал один человек. Об этом сообщили в группе "Типичный Тобольск", передает корреспондент Накануне.RU.

По данным группы, инцидент произошел в 15 микрорайоне, рядом с домом №22. Вскоре после этого произошел еще один взрыв. По предварительным данным, один человек пострадал. Сообщается, что он госпитализирован и находится в реанимации.

В пресс-службе полиции сообщили, что инцидент произошел 5 декабря.

Загорелся автомобиль, в котором находились водитель 38 лет и его друг 37 лет, который и пострадал – получил ожоги. Правоохранители назначили ряд экспертиз, изучают записи с камер видеонаблюдения.