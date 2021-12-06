В зоопарке Челябинска умер лев

В челябинском зоопарке умер лев Ричард. Недавно ему исполнилось 20 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе учреждения.

Лев умер 5 декабря.

"К сожалению, за последние два года здоровье Ричи сильно пошатнулось, и многие месяцы зоологи и ветеринары делали все возможное, а порой невозможное, чтобы его поддержать. Но у кошек не девять жизней", - рассказали в зоопарке.

Напомним, в сентябре в зоопарке погибли медведи Степан и Маша. Согласно заключению эксперта, гибель животных наступила в результате отравления. По данному факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. В октябре был задержан подозреваемый в отравлении медведей.