06 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Магазин &quot;Гипербола&quot; на ул. Высоцкого, 5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские ретейлеры повышают зарплаты сотрудникам, опасаясь новогоднего ажиотажа

В преддверие Нового Года свердловские ретейлеры, опасаясь остаться без необходимых кадров, повышают зарплаты сотрудникам. К таким выводам пришел исследовательский центр Зарплаты.ру, проанализировав ситуацию на рынке ритейла в регионе. После составления самых популярных профессий отрасли в декабре, исследователи выявили рост зарплат в торговле от 5 до 16%.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе сервиса, в новогодние праздники и предновогодний период покупательская способность возрастает, из-за чего руководство прибегает к привлечению временного персонала и созданию новых рабочих мест. Этот год также не стал исключением, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться рынку.

"Зарплатные предложения увеличились практически по всем группам профессий, а работодатели предпринимают попытки устранить нехватку кадров, чтобы перед Новым годом закрыть масштабные потребности покупателей. При этом оклады в торговле по сравнению с другими сферами на рынке труда по-прежнему одни из самых низких", - поясняет руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру Юрий Михеев.

Проанализировав 6 тыс. 258 открытых в регионе предложений работодателей в ритейле, специалисты выявили рост зарплат в декабре 2021 года к аналогичному периоду в 2020-м. Средняя зарплата разнорабочего в декабре увеличилась на 7% - с 23 тыс. 450 рублей до 25 тыс. На 8% увеличилась зарплата у продавца-консультанта - с 30 тыс. 32,5 тыс. рублей. Кассиры также стали получать больше на 15% - вместо 26 тыс. 30 тыс. рублей. На 16% оплата труда возросла у мерчендайзеров и продавцов - с 25 тыс. до 29 тыс.

В свою очередь руководство не может похвастаться весомым повышением зарплат. Так замдиректора магазина вместо 30,5 тыс. в декабре прошлого года, в этом месяце может рассчитывать только на 32 тыс., что составляет всего 5% прибавки. В то же время вакансия директора магазина и вовсе "ушла в минус". Заработная плата труда понизилась на 1% и составила 47,5 тыс. рублей вместо 48 тыс.

Напомним, что на днях предприниматели Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой отменить QR-систему на входах в торговые центры. По их словам, после введения ограничений посещаемость торговых точек снизилась до 75%, что позже может привести банкротству арендаторов и самих ТЦ.

Теги: кадры, ретейлеры, зарплаты, Новый Год



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