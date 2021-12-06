06 Декабря 2021
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Экономика В России
Магазин (2020) | Фото: Накануне.RU

Россиян предупредили о подорожании товаров, пользующихся особенным спросом перед Новым годом

Производители и ретейлеры сообщили об увеличении стоимости ряда товаров на 3-7% в преддверии Нового года.

Как пишут "Известия", ожидается, что подорожают продукты, которые пользуются особенным спросом в праздничные дни: мясо, яйца, молочная продукция, сыры, колбасы, овощи, фрукты, икра, рыба, алкоголь, сладости.

Также в декабре могут вырасти в цене алкоголь, парфюмерия и косметика, ювелирные изделия, игрушки и электроника, то есть то, что чаще всего покупают в качестве подарка.

Ранее сообщалось, что стоимость одного килограмма мандаринов в России в преддверии Нового года стоит на четверть больше, чем год назад. Перед традиционным сезоном высокого спроса цена на них за год в опте выросла в среднем на 18%, в несетевой рознице — на 25%.

В конце ноября ретейлеры предупредили о подорожании искусственных новогодних елок до 30%.

Теги: рост цен, товары, новый год



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