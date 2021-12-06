Петербург побил 128-летний температурный рекорд для начала декабря

Санкт-Петербург установил суточный рекорд минимальной температуры для 6 декабря – минус 20,9 градуса. В последний раз воздух в северной столице так сильно охлаждался 128 лет назад, в 1893 году (правление императора Александра III). Тогда температура была на 0,4 градуса выше – всего минус 20,5, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Минувшая ночь стала самой холодной в этом сезоне, впрочем, 20-градусные морозы все же не являются чем-то необычным для петербургской зимы – в последний раз до такого уровня температура снижалась в конце января 2019-го.