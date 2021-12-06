Орлов назвал номинации премии Татищева и де Геннина в 2022 году

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил приоритетные направления работ, выдвигаемых на соискание премии имени Татищева и де Геннина в 2022 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в перечень вошли несколько номинаций. Среди них "Экономика и развитие городского хозяйства", "Наука, техника, охрана окружающей среды и медицина", "Образование, культура и искусство" и "Архитектура и строительство".

Памятная медаль и премия имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина были учреждены в 1998 году постановлением главы Екатеринбурга. Эта награда является символом общественного признания профессионального вклада в развитие столицы Урала, а также стимулом для новых открытий.

Напомним, в ноябре в Екатеринбурге в 23-й раз вручили премии имени Татищева и де Геннина.