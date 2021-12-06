В Миассе общественники просят не возвращать демонтированный памятник Ленину на площадь Труда

Активисты "Гражданского патруля" в Миассе предложили не возвращать на площадь Труда памятник Ленину, который демонтировали для реставрации.

"Самое лучшее, что можно сделать для площади Труда — пригнать бульдозер и снести все "благоустройство", что есть на площади, и делать все с самого начала. Да, и памятник тоже. Его, конечно, нужно отреставрировать и поместить в музей или убрать подальше с глаз", - отметили в "Гражданском патруле".

По словам активистов, памятник на этой площади не представляет никакой культурной ценности.

"Ленин и все, что окружает площадь, относятся к разным эпохам, разным стилям и разной идеологии", - говорится в сообщении.

Коммунисты Челябинского областного отделения КПРФ взяли на контроль демонтаж памятника Владимиру Ленину. В партии заявили, что не позволят уничтожить монумент. В ближайшее время будут направлены запросы в администрацию города и региональный минкульт.

"Если памятник демонтировали действительно для проведения реставрации - это одна история. Если под предлогом восстановления хотят избавиться от памятника великому вождю и всему советскому прошлому нашей страны, то это совершенно недопустимо. К тому же, сразу после демонтажа скульптуры, на некоторых информационных интернет-платформах стали публиковать призывы не возвращать памятник на место, а просто разрушить и забыть. Коммунисты призывают местных властей не идти по пути Украины, безжалостно уничтожающей советские памятники и поливающей грязью собственное великое Советское прошлое, сжигающих красные флаги, под которыми воевали их отцы, деды и прадеды", - заявили челябинские коммунисты.

Напомним, в сентябре общественники обратили внимание властей на разрушение памятника Ленину. У монумента обвалилась часть головы. Они потребовали провести проверку о возможном совершенном акте вандализма и восстановить памятник. После инцидента памятник накрыли тканью и разместили информацию, что ведутся реставрационные работы. Полиция установила, что противоправные действия в отношении памятника не совершались. Однако в ходе экспертизы, проведенной сотрудниками городской мэрии и специалистами Союза художников России, было выявлено естественное разрушение материала под многолетним воздействием атмосферной среды, внутреннее расслоение и растрескивание материала, поражение металлической арматуры коррозией.

Администрация Миасса приняла решение демонтировать памятник и переместить монумент для принятия решения о реставрации или его замене.