Все пострадавшие в ПГНИУ выписаны из столичных клиник

Все пострадавшие во время стрельбы в Пермском государственном университете выписаны из московских больниц. Последний пострадавший вернулся в Пермский край в конце прошлой недели. Об этом Накануне.RU сообщили в краевом минздраве.

Ранее семерых пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном университете перевезли спецбортом МЧС в Москву. Там они продолжили лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии. Их сопровождали врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, сотрудники отряда "Центроспас" и психологи МЧС России.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Во время задержания стрелок был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства.14 октября ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тимур Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.