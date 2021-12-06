США на этой неделе объявят дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, - CNN

06 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Джо Байден вице-президент США (2011) | Фото:gdb.rferl.org

США на этой неделе объявят дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, в течение недели объявит о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, сообщает CNN.

Это означает, что на спортивном мероприятии не будут присутствовать официальные лица США. Такое решение позволит послать Китаю четкий сигнал и при этом не лишать американских спортсменов возможности участвовать в соревнованиях.

Ранее президент США Джо Байден уклонялся от однозначного ответа на вопрос о возможности бойкотирования Олимпийских игр в Пекине, отмечает Regnum.

В апреле представитель Госдепартамента США Нед Прайс предположил, что бойкот Олимпийских игр в Пекине в 2022 году может повлиять на решение проблемы нарушения прав человека в Китае. Но позже в Госдепе отреклись от этого высказывания, заявив, что не рассматривают возможность бойкота и привлечение к нему союзников.

Пекин ранее отверг обвинения США в геноциде уйгуров, мусульманского населения, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Министерство иностранных дел назвало такие заявления "злонамеренной ложью, призванной очернить Китай".

Теги: сша, бойкот, олимпиада, пекин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7030

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети