США на этой неделе объявят дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, в течение недели объявит о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине, сообщает CNN.

Это означает, что на спортивном мероприятии не будут присутствовать официальные лица США. Такое решение позволит послать Китаю четкий сигнал и при этом не лишать американских спортсменов возможности участвовать в соревнованиях.

Ранее президент США Джо Байден уклонялся от однозначного ответа на вопрос о возможности бойкотирования Олимпийских игр в Пекине, отмечает Regnum.

В апреле представитель Госдепартамента США Нед Прайс предположил, что бойкот Олимпийских игр в Пекине в 2022 году может повлиять на решение проблемы нарушения прав человека в Китае. Но позже в Госдепе отреклись от этого высказывания, заявив, что не рассматривают возможность бойкота и привлечение к нему союзников.

Пекин ранее отверг обвинения США в геноциде уйгуров, мусульманского населения, проживающего в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Министерство иностранных дел назвало такие заявления "злонамеренной ложью, призванной очернить Китай".