06 Декабря 2021
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североуральск (2015) | Фото: Накануне.ru

Новый вице-мэр Североуральска возмутилась, что город называют "Сральском"

Новый замглавы Североуральска Светлана Миронова возмутилась, что в социальных сетях люди называют город "Сральском". Об этом она заявила в ходе совещании по вопросам ЖКХ, сообщат издание "Про Североуральск".

Вице-мэр обратилась к администраторам городских пабликов и групп с просьбой удалять грубые комментарии под постами. По ее словам, коммунальные службы хорошо работают, и в принципе не стоит отзываться нелестно о месте, в котором живешь. То же касается постов и комментариев о проблемах ЖКХ.

"Такие комментарии типа "Сральск" и так далее. Критику мы принимаем, но не в такой оскорбительной форме! Есть же модераторы, вот пусть удаляют такие комментарии", - подытожила замглавы города.

Помимо прочих проблем, Миронова также указала на нехватку механизаторов и автомобили во дворах, мешающих уборке снега.

Теги: Североуральск, вице-мэр, Сральск, комментарии, соцсети, Миронова



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