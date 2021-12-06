06 Декабря 2021
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Общество Сибирский ФО
Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

В шахте "Листвяжной" восстановлена работа вентиляции

В шахте "Листвяжной" в Кемеровской области восстановлена работа системы вентиляции, сообщили в правительстве региона.

"За прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили 6 вентиляционных сооружений. Началось проветривание аварийной выработки. Ведется круглосуточный мониторинг газовой атмосферы", - сообщили в администрации Кузбасса.

Сегодня спасатели планируют разведать ранее необследованные горные выработки – более двух с половиной километров тоннелей.

Напомним, в результате взрыва на шахте погиб 51 человек. Пострадало более сотни человек, 10 из них до сих пор находятся в больницах, 96 проходят амбулаторное лечение.

Теги: шахта листвяжная, вентиляция, поиски, спасатели



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