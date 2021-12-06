Арест экс-главы УМВД по Екатеринбургу обжалован

Арест бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова обжалован.

Напомним, на прошлой неделе суд вынес решение, что экс-глава полиции города останется под стражей еще на шесть месяцев, до 8 мая 2022 года. Процесс по делу продолжится 20 декабря.

Как сообщается в электронной картотеке Ленинского районного суда, адвокатом подана апелляционная жалоба на постановление об аресте. Она поступила 3 декабря, дата рассмотрения пока не назначена.

Напомним, Игоря Трифонова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн рублей за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка "Кольцо Урала". По словам адвоката экс-силовика Ольги Кезик, своей вины тот признавать не намерен.