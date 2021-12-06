ВОЗ: "Омикрон" до сих пор не вызвал ни одной смерти

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавируса "Омикрон", выявленный в нескольких десятках стран мира, до сих пор не вызвал ни одной смерти.

При этом понадобится еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и способность вызывать тяжелое течение болезни, пишет Regnum.

Также, по данным ВОЗ, первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся новым штаммом переносят COVID-19 в более легкой форме.

Однако говорить об этом пока очень рано, отметила представитель ВОЗ Ван Керкхове. Она пояснила, что это может быть вызвано ранними стадиями заражения пациентов.

Напомним, как сообщалось, британские ученые выявили новый штамм коронавируса, который может быть намного опаснее предыдущих. Предполагается, что омикрон-штамм возник в Африке, откуда уже начал попадать в Европу и другие части света.

На сегодняшний день новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в 20 странах и регионах, при этом количество новых случаев продолжает расти. По последним данным, сейчас в мире зарегистрировано 226 случаев инфицирования новым видом COVID-19.

В России пока не зафиксировано случаев заражения, заявляли в Роспотребнадзоре.