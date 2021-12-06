В Московском метро голый мужчина прыгнул на крышу поезда и застрял

Инцидент с задержкой движения поездов на Калужско-Рижской линии столичного метро произошел из-за обнаженного мужчины.

Сообщается, что мужчина спустился в метро и там разделся. Далее он был замечен в двух эпизодах. Во-первых, бежал навстречу поезду на станции "Академическая". Машинист поезда успел затормозить, никто не пострадал, но около часа люди находились в закрытых вагонах в поезде.

Во-вторых, нудист запрыгнул на крышу поезда. Но здесь его подвела координация, он застрял в гофре между вагонами. Там его и удалось задержать. По предварительным данным, дебошир был под действием наркотиков.