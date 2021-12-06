Компанию "Ромкор" обяжут возместить ущерб после загрязнения реки Санарка в Троицке

Мясоперерабатывающую корпорацию "Ромкор" привлекут к административной ответственности за загрязнение реки Санарка в Троицке. Компанию уличили в нарушении правил охраны водных объектов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Напомним, в октябре жители поселка Чкалово в Троицком районе сообщили о массовой гибели рыбы в реке Санарка. По словам жителей, река покрылась пеной. В минэкологии региона сообщили, что были выявлены незначительные превышения по аммиаку в реке. Местные жители предполагают, что причиной загрязнения реки стали выбросы с предприятия, находящегося неподалеку от реки. Река Санарка впадает в реку Уй. Из-за ухудшения качества воды в реке Уй была приостановлена подача воды жителям Троицка.

В ходе отбора проб было выявлено значительные превышения по аммонию-иону (маркерное загрязняющее вещество для свиноводческих комплексов). Было становлено, что сброс жидкости с запахом свиного навоза на почву осуществило "Ромкор". Это жидкость по естественному уклону местности попала в реку Санарка.

В отношении предприятия составлен административный протокол, который направлен в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения по существу и привлечения к административной ответственности. Кроме того, "Ромкор" придется ликвидировать нарушение и заплатить ущерб.