06 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
митинг против QR-кодов (2021) | Фото: vk.com/kprf72

Новые акции и пикеты. Противники QR-кодов в Екатеринбурге продолжают штурмовать МОБ

Свердловские противники QR-кодов продолжают посылать в МОБ уведомления для согласования протестных акций в Екатеринбурге. Напомним, что 2 декабря активисты уже пытались согласовать митинг на текущие выходные. В прошлую пятницу они также подали уведомление на проведение пикета в эти выходные и митинга на следующих.

"Мы сегодня подали в МОБ два уведомления о проведении пикета и общеобластного митинга! Оба мероприятия состоятся в Екатеринбурге. По площадкам окончательным будет понятно на следующей неделе. Обращаемся к МОБу (министерству общественной безопасности) с просьбой, не стараться задвинуть нас на окраины города, как это часто происходит. Народ все чувствует, видит, понимает. Заранее еще предупредим и проинформируем общественность", - рассказал Накануне.RU юрист Иван Волков.

Среди организаторов протестной акции выступает сам юрист, и комитет из более чем 10 общественных движений и организаций, давших свое согласие на участие в массовых публичных мероприятиях.

Напомним, что на прошлых выходных, спустя две недели после первой, в Екатеринбурге прошла акция против QR-кодов, организатором которой вновь выступило общественное объединение "РодНадзор". В этот раз пикет на тему "За верховенство национального законодательства России - за права человека!" состоялся у КРК "Уралец", возле памятника воинам-спортсменам Урала и снова собрал порядка трех сотен человек.

Теги: пикет, митинг, QR-код, МОБ, Екатеринбург, Волков



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