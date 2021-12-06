Автор запроса о проверке Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм заявил, что это была шутка

Блогер Дмитрий Якушев, опубликовавший обращение к Следственному комитету РФ с просьбой проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron, заявил, что это была шутка.

"Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов", - написал Якушев в своем блоге в "Живом журнале". По его словам, это "вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время".

В комментарии телеграм-каналу Mash блогер заявил, что на самом деле ему "очень нравится и Оксимирон, и Noize MC". Якушев пояснил, что специально записал это якобы обращение, выступив "со стороны совсем зашоренного идиота".

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной "группы патриотов".

В СК пояснили, что в заявлении, опубликованном в одном из СМИ, группа лиц просит проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров) на "пропаганду негативного отношения к сотрудникам правоохранительных органов", "попытки реабилитации нацизма" и "экстремистскую деятельность".

Добавим, что это не первый подобный случай - ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Исполнитель после этого заявления покинул Россию.

Позже на тюменского рэпера OG Buda составили протокол о пропаганде наркотиков.