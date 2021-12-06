06 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
дворник, уборка мусора, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

На Урале пара ограбила рабочего-мигранта и протащила на машине 100 метров по центру города

Жительница Березовского предстанет перед судом за ограбление рабочего-мигранта в центре города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел в начале ноября текущего года, когда 30-летняя неработающая обвиняемая вместе с сожителем решили совершить грабеж, жертву для которого выбрала бы сама женщина. Согласно плану, обвиняемая должна была подойти к человеку на улице и попросить телефон под предлогом совершения звонка, а после получения смартфона в руки, сесть в машину к сожителю и скрыться с места происшествия.

В день совершения преступления обвиняемая, якобы прогуливаясь мимо администрации Березовского, подошла к рабочему-мигранту, который производил работы по благоустройству прилегающей к администрации территории. В этот момент у рабочего был перерыв, во время которого он по видеосвязи общался со своей супругой, проживающей в иностранном государстве. Женщина попросила дать ей телефон, чтобы якобы позвонить своей сестре, после чего пострадавший отдал в руке злоумышленницы недавно купленный смартфон. В этом момент к женщине подъехал ее сожитель, с которым они попытались скрыться с места преступления. Однако потерпевший схватился за дверную ручку автомобиля, который протащил его по центральной улице города около 100 метров.

Злоумышленникам все же удалось скрыться, после чего они продали телефон в Кировском районе Екатеринбурга. На данный момент подельник обвиняемой объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Материалы дела в отношении местной жительницы уже направлены в Березовский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Теги: ограбление, рабочий-мигрант, смартфон, прокуратура, суд, Березовский



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