Инспекция труда проверяет законность отстранения от работы сотрудников пермских заводов

Инспекция труда Прикамья проводит проверку из-за отстраненных от работы непривитых от коронавируса сотрудников пермского завода "Машиностроитель", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Государственной инспекции труда Пермского края.

В ведомство поступили личные обращения работников. Запрос направлен в управление Роспотребнадзора и работодателю.

"Государственной инспекцией труда в Пермском крае в рамках предварительной проверки в соответствии с ч. 3. ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в Управление Роспотребназдора по Пермскому краю, а также работодателю направлен запрос", - говорится в сообщении.

Также от работы отстранили сотрудников предприятия "ОДК-Авиадвигатель" - там часть сотрудников перевели на "удаленку". Те, кто не может работать дистанционно, сидят дома без сохранения зарплаты. НПО "Искра" перевод работников на удаленную работу не предусмотрен - там также работники отстранены без сохранения зарплаты.