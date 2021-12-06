Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Банк России предложил ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников, сообщает РБК.

Центробанк направил предложение об упрощенном порядке возврата средств участникам банковского рынка. Поправки могут быть внесены в закон "О национальной платежной системе".

Предполагается, что клиент должен будет сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления об операции. Все банки обязаны будут вернуть установленную ЦБ сумму, точная методология расчета этой суммы пока неизвестна. Она будет посчитана "исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии".

При этом участники рынка с низким уровнем антифрода (механизма по предотвращению хищений) должны будут вернуть жертвам мошенничества все похищенные средства.

Остается неясным, будут ли возвращать деньги клиентам, которые сами переводят их мошенникам. По действующему закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они не украдены по вине клиента.

По данным ЦБ, за третий квартал 2021 года мошенники украли со счетов банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 миллиарда рублей. При этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств.