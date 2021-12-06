Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

06 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата денег жертвам мошенников

Банк России предложил ввести обязательную денежную сумму, которую банки должны возвращать клиентам, ставшим жертвами мошенников, сообщает РБК.

Центробанк направил предложение об упрощенном порядке возврата средств участникам банковского рынка. Поправки могут быть внесены в закон "О национальной платежной системе".

Предполагается, что клиент должен будет сообщить банку о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления об операции. Все банки обязаны будут вернуть установленную ЦБ сумму, точная методология расчета этой суммы пока неизвестна. Она будет посчитана "исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90% всех случаев социальной инженерии".

При этом участники рынка с низким уровнем антифрода (механизма по предотвращению хищений) должны будут вернуть жертвам мошенничества все похищенные средства.

Остается неясным, будут ли возвращать деньги клиентам, которые сами переводят их мошенникам. По действующему закону банки должны возвращать средства только в тех случаях, когда они не украдены по вине клиента.

По данным ЦБ, за третий квартал 2021 года мошенники украли со счетов банковских клиентов путем несанкционированных денежных переводов 3,2 миллиарда рублей. При этом банки вернули клиентам только 7,7% похищенных средств.

Теги: цб рф, возврат денег, мошенники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7029

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети