Работникам уральского "Водоканала" выплатили долги по зарплате

На Среднем Урале погашена задолженность по заработной плате перед работниками муниципального предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что перед сотрудниками МУП "Водоканал Камышлов" образовалась задолженность по зарплате за октябрь 2021 года. Ее сумма составила свыше 2 млн рублей.

После этого прокурор внес конкурсному управляющему предприятия представление об устранении нарушений закона. Как отметили в надзорном ведомстве, в данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Туринском районе Свердловской области было передано в суд уголовное дело директора местного МУП ЖКХ "Водоканал". Его обвиняют в крупной растрате.