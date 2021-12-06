06 Декабря 2021
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Коллаж, конверт, деньги, рубли (2021) | Фото: Накануне.RU

Работникам уральского "Водоканала" выплатили долги по зарплате

На Среднем Урале погашена задолженность по заработной плате перед работниками муниципального предприятия.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что перед сотрудниками МУП "Водоканал Камышлов" образовалась задолженность по зарплате за октябрь 2021 года. Ее сумма составила свыше 2 млн рублей.

После этого прокурор внес конкурсному управляющему предприятия представление об устранении нарушений закона. Как отметили в надзорном ведомстве, в данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Туринском районе Свердловской области было передано в суд уголовное дело директора местного МУП ЖКХ "Водоканал". Его обвиняют в крупной растрате.

Теги: Водоканал, зарплата, прокуратура



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