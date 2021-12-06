Кандидат в президенты Эрик Земмур намерен вывести страну из НАТО в случае победы

Журналист радикально правых взглядов и кандидат в президенты Франции Эрик Земмур собирается вывести страну из НАТО в случае своей победы.

"Я хочу, чтобы Франция вышла из единого военного командования НАТО", - заявил Земмур во время встречи со своими сторонниками. Он добавил, что "французы не будут вассалами Европейского союза", но о выходе из ЕС пока не заявлял.

Выборы президента Франции пройдут уже в апреле 2022 года.

Земмур известен радикальными предложениями в решении миграционных вопросов. Например, он выступает за принудительное возвращение мигрантов на их родину, призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов. Земмур также считает, что надо отменить право получения французского гражданства по рождению на территории страны. По его убеждению, живущие во Франции мигранты должны давать детям французские имена, потому что "называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции".

Журналиста дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.

Что касается отношений с Россией, кандидат выступает за диалог с ней и отмену антироссийских санкций Запада, передает РИА Новости.