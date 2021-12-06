Школьникам Югры отменили занятия из-за 30-градусных морозов

Сразу в нескольких муниципалитетах Югры отменили занятия для учеников младших и средних классов. Причиной стало похолодание до минус 30 градусов.

Сегодня утром смогли отоспаться учащиеся 1-4 классов первой смены в Нефтеюганске, сообщает пресс-служба мэрии. На момент объявления, температура воздуха фиксировалась на отметке в 28,9 градуса.

Начальные классы в Сургуте также остались дома. Это касается и первой смены в школах Когалыма, где очные занятия отменили сразу для 1-8 классов. Там фиксировалось минус 30 градусов и ветер 4м/с. Из-за 40 градусов мороза занятия для всех школьников (с 1 по 11 классы) отменили в Белоярском и Березово.