06 Декабря 2021
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Школьникам Югры отменили занятия из-за 30-градусных морозов

Сразу в нескольких муниципалитетах Югры отменили занятия для учеников младших и средних классов. Причиной стало похолодание до минус 30 градусов.

Сегодня утром смогли отоспаться учащиеся 1-4 классов первой смены в Нефтеюганске, сообщает пресс-служба мэрии. На момент объявления, температура воздуха фиксировалась на отметке в 28,9 градуса.

Начальные классы в Сургуте также остались дома. Это касается и первой смены в школах Когалыма, где очные занятия отменили сразу для 1-8 классов. Там фиксировалось минус 30 градусов и ветер 4м/с. Из-за 40 градусов мороза занятия для всех школьников (с 1 по 11 классы) отменили в Белоярском и Березово.

Теги: мороз, школа, холода



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