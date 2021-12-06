06 Декабря 2021
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газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Россиян будут штрафовать за недопуск в жилье служб для проверки газовой техники

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект закона, которым предусматриваются до 10 тыс. руб. для россиян за недопуск в квартиры специалистов по ремонту и диагностике газового оборудования.

Действующая в настоящее время статья КоАП РФ не предполагает штрафов за недопуск в жилище специалистов. Также документом предлагается ввести штрафы аналогичных размеров за непредставление поставщику газа информации об изменениях в составе газоиспользующего оборудования.

Также сенатор предлагает дополнить КоАП РФ такой же ответственностью за отказ в допуске представителя аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации для выполнения работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению аварий, утечек и иных чрезвычайных ситуаций.

Согласно законопроекту, за самовольный демонтаж газового оборудования для граждан также предусмотрен штрафов до 10 тыс. руб., сообщает ТАСС.

По данным МЧС России, с сентября в стране произошло около 20 взрывов газа. При этом число погибших возрастает на 20%. Порядка 60% всех возгораний происходят в жилых домах. В 60% случаев смерть наступает из-за отравления токсичными продуктами горения.

Теги: штрафы, газ



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