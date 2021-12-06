Россияне назвали главные ассоциации с Советским Союзом

Граждане России перечислили главные ассоциации с Советским Союзом.

У каждого пятого жителя остались положительные воспоминания об этом периоде, показал опрос ВЦИОМ.

21% опрошенных россиянин сообщил, что СССР у него ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Чаще других об этом заявляли участники исследования из числа военнослужащих и людей с высшим образованием, а также граждане в возрасте 45–59 лет.

У 11% СССР ассоциируется с собственными детством и юностью, или же с молодостью родителей. Эти ответы распространены и у респондентов старшего и среднего поколения, а у женщин встречаются чаще, чем у мужчин.

1% россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом, а 5% — с дефицитом и очередями.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объяснил, почему распался Советский Союз.

"Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики", — сообщил он.