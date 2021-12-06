06 Декабря 2021
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Происшествия За рубежом
Кипр, море, туризм (2017) | Фото: http://www.global-tur.com/

Стали известны подробности гибели двух россиянок на Кипре

Уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух российских туристок на Кипре, совершил преступление после охоты.

Ранее сообщалось об обнаружении тел двух гражданок России, которые пропали без вести в середине ноября. Полиция считает, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По уголовному делу также проходят двое его знакомых.

По словам подозреваемого, накануне убийства он отправился на охоту, по возвращении домой сириец услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре, после чего застрелил их. Мотивы злоумышленника остаются неизвестными, сообщает Cyprus Mail.

Теги: Кипр, убийство



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