Стали известны подробности гибели двух россиянок на Кипре

Уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух российских туристок на Кипре, совершил преступление после охоты.

Ранее сообщалось об обнаружении тел двух гражданок России, которые пропали без вести в середине ноября. Полиция считает, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По уголовному делу также проходят двое его знакомых.

По словам подозреваемого, накануне убийства он отправился на охоту, по возвращении домой сириец услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре, после чего застрелил их. Мотивы злоумышленника остаются неизвестными, сообщает Cyprus Mail.