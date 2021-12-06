06 Декабря 2021
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Экономика В России
коллаж, индекс Оливье, Набиуллина, калькулятор (2017) | Фото: Накануне.RU

"Оливье" и "Селедка под шубой" стали дороже на 15-25%

Стоимость самых популярных новогодних салатов — "Оливье" и "Селедки под шубой" — за год существенно выросла.

Согласно данным Росстата о средних розничных ценах за октябрь, салатник "Оливье" на четыре порции в текущем году обойдется в 416 руб., что на 15% больше, чем годом ранее. "Селедка под шубой" обойдется в 209 руб., что дороже, чем в прошлом году, на 25%.

Максимально подорожал картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез — на 30–78%. В целом продуктовая инфляция увеличилась до 10%, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания в России может подорожать в 2022 году.

Это связано с введением новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП).

Теги: оливье, селедка под шубой, продукты, инфляция, новый год



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