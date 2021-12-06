СМИ: ОСАГО заработает по новым правилам

Центробанк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО.

Как считает регулятор, за уведомление об автоаварии должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД.

В России владельцев транспортных средств обяжут сообщать страховой компании о смене собственника. В случае принятия поправок автовладелец больше не должен будет извещать страховую о случившемся. Этот пункт специалисты считают спорным. После проведения экспертизы страховщик сам должен будет ознакомить потерпевшего с результатами тем способом, который автовладелец выбрал при подаче заявления на выплату.

Среди других изменений — смена ответственных за признание транспортного средства не подлежащим восстановлению. Теперь это должны будут делать сотрудники ГИБДД, и именно по их документам страховая будет выплачивать за гибель машины, пишут "Известия".

Напомним, Госдума накануне в третьем, окончательном чтении "отвязала" покупку полиса ОСАГО от прохождения техосмотра. Депутаты пришли к выводу, что граждане тяготятся получением диагностических карт и предпочитают воспользоваться нелегальным способом получения документов за деньги, в результате чего вокруг техосмотра уже вырос целый теневой бизнес.