06 Декабря 2021
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Общество В России
ОСАГО страховка ключи (2013) | Фото:

СМИ: ОСАГО заработает по новым правилам

Центробанк России рекомендовал пересмотреть некоторые правила ОСАГО.

Как считает регулятор, за уведомление об автоаварии должны отвечать страховые компании, а признание тотального ущерба следует передать в зону ответственности ГИБДД.

В России владельцев транспортных средств обяжут сообщать страховой компании о смене собственника. В случае принятия поправок автовладелец больше не должен будет извещать страховую о случившемся. Этот пункт специалисты считают спорным. После проведения экспертизы страховщик сам должен будет ознакомить потерпевшего с результатами тем способом, который автовладелец выбрал при подаче заявления на выплату.

Среди других изменений — смена ответственных за признание транспортного средства не подлежащим восстановлению. Теперь это должны будут делать сотрудники ГИБДД, и именно по их документам страховая будет выплачивать за гибель машины, пишут "Известия".

Напомним, Госдума накануне в третьем, окончательном чтении "отвязала" покупку полиса ОСАГО от прохождения техосмотра. Депутаты пришли к выводу, что граждане тяготятся получением диагностических карт и предпочитают воспользоваться нелегальным способом получения документов за деньги, в результате чего вокруг техосмотра уже вырос целый теневой бизнес.

Теги: ОСАГО, автовладельцы, транспорт



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