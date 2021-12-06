Названа возможная причина ЧП с обледеневшим самолетом S7

06 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
аэропорт самолет боинг boeing авиакомпания s7 (2006) | Фото: Накануне.ru

Названа возможная причина ЧП с обледеневшим самолетом S7

Ошибочные данные системы предупреждения сваливания (MCAS) и отказ в контуре системы воздушных сигналов могли стать причиной "проваливания" пассажирского лайнера S7 в воздухе.

По некоторым данным, мог произойти сбой датчика углов атаки. MCAS должна включаться только в ручном режиме управления, когда пилоты контролируют самолет. Программа разработана с целью помогать летчикам исправлять огрехи пилотирования и выводить лайнер на нужные режимы полета, сообщает "РЕН ТВ".

Сбой датчика углов атаки привел ранее к двум трагедиям с самолетами Boeing 737-Мах: один в 2018 году упал в Яванское море, другой в 2019 году в Эфиопии влетел в землю. В обоих случаях к катастрофе привели ошибочные данные системы предупреждения сваливания.

Напомним, самолет S7, выполнявший рейс Магадан — Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями.

Теги: S7, самолет, авиация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2021 21:16 Мск Экипаж обледеневшего самолета S7 отстранен от полетов на время расследования


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7011

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети