Названа возможная причина ЧП с обледеневшим самолетом S7

Ошибочные данные системы предупреждения сваливания (MCAS) и отказ в контуре системы воздушных сигналов могли стать причиной "проваливания" пассажирского лайнера S7 в воздухе.

По некоторым данным, мог произойти сбой датчика углов атаки. MCAS должна включаться только в ручном режиме управления, когда пилоты контролируют самолет. Программа разработана с целью помогать летчикам исправлять огрехи пилотирования и выводить лайнер на нужные режимы полета, сообщает "РЕН ТВ".

Сбой датчика углов атаки привел ранее к двум трагедиям с самолетами Boeing 737-Мах: один в 2018 году упал в Яванское море, другой в 2019 году в Эфиопии влетел в землю. В обоих случаях к катастрофе привели ошибочные данные системы предупреждения сваливания.

Напомним, самолет S7, выполнявший рейс Магадан — Новосибирск, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Как сообщала компания, она не исключает, что противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями.