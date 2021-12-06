06 Декабря 2021
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Экономика В России
(2004) | Фото

Вклады для малоимущих россиян предлагают ограничить 300 тыс. рублей

На новые банковских вкладов для небогатых россиян следует установить лимиты до 200–300 тыс. руб.

За это высказались представители ряда крупных кредитных учреждений страны. Таким образом, они поддержали инициативу Банка России, который заявил о создании специальных вкладов с повышенным процентом для людей с невысокими доходами.

При этом эксперты полагают, что ставку по новому продукту следует привязать к инфляции, а не к ключевой ставки. По их словам, малоимущим гражданам такая возможность несильно поможет выправить положение, и спрос на этот инструмент будет довольно низким, пишут "Известия".

Как сообщалось, ЦБ РФ предложил создать новый для страны тип банковского депозита — специально для малоимущих людей. Такой вклад может быть у человека только один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции.

Теги: банки, вклады, малоимущие, бедность



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