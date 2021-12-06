06 Декабря 2021
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фонд святой екатерины, сквер, новый год, (2019) | Фото:Накануне.RU

В Башкирии могут продлить новогодние каникулы

Глава Башкирии Радий Хабиров первым из глав регионов России заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул.

Это случится в случае неблагоприятной ситуации с заболеваемостью. В этом случае каникулы будут продлены на неделю. Как отметил губернатор, вводить новые ограничения на фоне эпидемии коронавируса перед Новым годом не требуется: "Все необходимые меры мы приняли", — сказал Хабиров, сообщают "Ведомости".

Ранее источник издания в Администрации президента сообщил об обсуждении возможного продления новогодних каникул в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом и невысоких темпов вакцинации. Не исключается вариант, при котором к каникулам может быть добавлена еще одна нерабочая неделя в январе, либо, в декабре для того, чтобы сбить темпы пандемии.

Как сообщалось ранее, в Кремле считают преждевременным вопрос о продлении новогодних праздников из-за эпидемиологической ситуации в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, до каникул еще много времени.

Теги: Башкирия, Новый год, каникулы



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Ранее 23.11.2021 12:55 Мск Песков ответил на вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19


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