В Башкирии могут продлить новогодние каникулы

Глава Башкирии Радий Хабиров первым из глав регионов России заявил о возможном продлении школьных новогодних каникул.

Это случится в случае неблагоприятной ситуации с заболеваемостью. В этом случае каникулы будут продлены на неделю. Как отметил губернатор, вводить новые ограничения на фоне эпидемии коронавируса перед Новым годом не требуется: "Все необходимые меры мы приняли", — сказал Хабиров, сообщают "Ведомости".

Ранее источник издания в Администрации президента сообщил об обсуждении возможного продления новогодних каникул в стране из-за роста заболеваемости коронавирусом и невысоких темпов вакцинации. Не исключается вариант, при котором к каникулам может быть добавлена еще одна нерабочая неделя в январе, либо, в декабре для того, чтобы сбить темпы пандемии.

Как сообщалось ранее, в Кремле считают преждевременным вопрос о продлении новогодних праздников из-за эпидемиологической ситуации в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, до каникул еще много времени.