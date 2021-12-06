В Госдуме появились ответственные за контроль над правительством России

Вопросами, связанными с парламентским контролем, консультациями с правительством России по кадровым вопросам, анализом правоприменения, в Госдуме будет заниматься комитет по контролю.

Комитет возглавил Олег Морозов – давний соратник председателя Госдумы Вячеслава Володина по партии "Единая Россия". В предыдущем созыве Госдумы взаимодействие комитета с кабмином преимущественно ограничивалось организацией правительственных часов. Также комитет занимался распределением депутатских квартир, кабинетов и т. д.

После принятия поправок в Конституцию значение комитета и контактов с Белым домом выросло. Поправки, в частности, обязывают проводить консультации с Госдумой при назначении вице-премьеров и министров. Рассматривать соответствующие кадровые представления, как следует из текста положения, будет комитет Морозова. К его полномочиям относится и подготовка вопроса о вотуме недоверия Белому дому.

Морозов должен будет готовить для руководства Думы предложения по повышении эффективности законотворчества, доклады о подготовке и применении нормативных правовых актов, следить за реализацией госпрограмм, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, VIII созыв Госдумы завершит свою первую осеннюю сессию ориентировочно 22 декабря. На этот день постановлением нижней палаты парламента назначено последнее в сессии пленарное заседание. Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что в декабре будет восемь пленарных заседаний с 7 по 22 декабря. Предлагается проводить по три (вместо текущих двух) заседания в неделю: "Это связано с большим количеством законопроектов на рассмотрение".