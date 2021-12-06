06 Декабря 2021
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Реконструкция Беломорканала оценивается в 100 млрд рублей

Стоимость разработки концепции проекта реконструкции Беломорско-Балтийского канала  обойдется более чем в 50 млн руб.

Еще в 100 млрд руб. оцениваются сами работы. Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, в настоящее время канал практически не используется, хотя в советский период через него проходило более 150 судов в сутки. Сегодня по маршруту могут проходить суда водоизмещением не более 3 тыс. т.

Как отметил губернатор, реконструкция должна повысить эту планку как минимум до 5 тыс. т. "Вполне возможно найти соответствующие перевозки с переваливанием грузов в Архангельске, в Кеми или в самом Беломорске. Но, скорее всего, важнее увязывание интересов двух частей света – Европы и Азии", – считает Парфенчиков, сообщает ТАСС.

Теги: Беломорканал,



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