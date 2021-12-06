В Туве извлекли из-под завалов пострадавшего при обрушении здания

Спасатели более чем через девять часов извлекли из-под завалов второго мужчину, пострадавшего в результате обрушения тринадцатиэтажного здания на территории бывшего предприятия "Тываасбест" в Туве.

Его передали врачам. По словам спасателей, аварийно-спасательные работы по разбору завалов и извлечению второго рабочего продолжались более девяти часов. Работа осложнялись морозом в 25 градусов, а также ручным разбором завалов, так как проезд тяжелой техники к месту был затруднен обрушившимися конструкциями, сообщает ТАСС.

5 декабря здание цеха обогащения рядовых руд обрушилось во время проведения демонтажных работ. Тело одного из рабочих ранее было извлечено из-под завалов. Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия.