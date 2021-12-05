В Дагестане находившийся "под кайфом" водитель "прокатил" на капоте силовика

Сотрудники МВД Дагестана рассказали о задержании водителя, виновного, по мнению силовиков, в "катании" сотрудника ГИБДД на капоте автомобиля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудник ГИБДД потребовал от водителя остановить машину, однако тот проигнорировал требование и, нажав на педаль газа, "прокатил" стража порядка на капоте.

"Разыскиваемый ранее 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы, в действиях которого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 318 УК РФ, задержан и доставлен в отдел полиции Дербента. Ранее мужчина, не имеющий водительских прав, дважды привлекался за вождение в состоянии опьянения. На данный момент у него имеется непогашенная условная судимость. По его словам, он не просто употребил (без медицинского на то показания) "Лирику", но и позже выпил пиво, что значительно усугубило его физическое состояние", - говорится в Instagram-аккаунте республиканского МВД.