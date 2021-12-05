Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм, реабилитацию нацизма и негатив к силовикам

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной "группы патриотов". В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров), сообщили Накануне.RU в СКР.

Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности. Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку.

Добавим, что это не первый подобный случай - ранее рэп-исполнителей обвиняли в пропаганде или даже торговле наркотиками. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Алишера Моргенштерна в торговле наркотиками. Причем сделал это публично – выступая на онлайн-конференции юридических факультетов МГЮА и МГУ.

Кроме того, в конце октября блогера и журналиста Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном. Отметим, что Дудю грозил штраф до 1,5 миллионов рублей, ему вменялась пропаганда наркотических средств с использованием интернета.

Позже на тюменского рэпера OG Buda составили протокол о пропаганде наркотиков.