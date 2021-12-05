В Тюменской области погибла семья - машину бросило из-под одного грузовика в другой

На трассе Тюмень – Омск погибли двое взрослых и двое детей, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

На 97-м км трассы, под Заводоуковском, большегруз врезался в заднюю часть "Шевроле Лачетти", в котором ехала семья из четырех человек. От удара "Шевроле" вынесло на "встречку", где произошло столкновение с ещё одной фурой.

В аварии погибли родители и двое их сыновей. Личности погибших выясняются, на вид мальчикам 10-12 и 14-15 лет.